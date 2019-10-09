Ранним утром в жилом доме на Обводном загорелась квартира

Данных о пострадавших и причинах возгорания пока нет. Фото: vk.com

Данных о пострадавших и причинах возгорания пока нет. Фото: vk.com

Пожар произошел утром 9 октября в квартире одного из домов по набережной Обводного канала в Петербурге.

О пожаре в жилом доме рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в 7 утра 9 октября. По словам пользователей, огонь вспыхнул в квартире на четвертом этаже в доме 156 по набережной Обводного канала. Фото и видео с места пожара опубликованы в той же группе.

«Огромная благодарность пожарным, что вывели мою семью и спасли квартиру от возгорания», — написал, по всей видимости, жилей квартиры, в которой произошел пожар.

Экстренные службы прибыли на место происшествия. Данных о пострадавших и причинах возгорания пока нет. Информации от официальных источников также не поступало.

Видео: vk.com

Ранее GazetaSPb сообщала, что на Дегтярной в заброшенном доме 25 спасателей потушили пожар.