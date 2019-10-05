На Дегтярной в заброшенном доме 25 спасателей потушили пожар

На Дегтярной в заброшенном доме 25 спасателей потушили пожар
Спасателям пришлось разрезать дверь. Фото: vk.com/spb_today

Пожар в заброшенном доме №3 на Дегтярной улице в Центральном районе Петербурга успешно потушен.

На ликвидацию пожара ушло больше часа, сообщили в главном управлении МЧС России по Петербургу.

Отмечается, что в борьбе с огнем участвовали 25 сотрудников ведомства.Кроме того, в тушении пожара были задействованы шесть единиц спецтехники.

Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.

Напомним, в Дегтярном переулке в Центральном районе Петербурга вечером 5 октября загорелся памятник архитектуры.

Комплекс зданий был построен в конце XIX века. Там располагалось «Акционерное общество Санкт-Петербургской конной железной дороги». Часть административных зданий разобрали в 2014 году, а некоторые объекты признали выявленными объектами культурного наследия, но позднее из перечня их исключили. Уцелевшее до сих пор значится в соответствующем реестре.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в центре Петербурга загорелся заброшенный дом.

пожар
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Дегтярной в заброшенном доме 25 спасателей потушили пожар
На «Академической» мужчина упал на рельсы
В центре Петербурга загорелся заброшенный дом
Ярослав Дыбленко объяснил, почему СКА проиграл «Трактору» в матче КХЛ
Спасателям пришлось вырезать пострадавших из автомобиля после ДТП на ...
В США мужчина отсудил у любовника жены 750 тыс. долларов из-за ...
Появились подробности ДТП на Коллонтай
В результате ДТП на Коллонтай пострадали три человека