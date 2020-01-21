Подростки с ножом напали на мужчину в Петербурге

Вечером, 20 января, в Петроградском районе Санкт-Петербурга два подростка напали на мужчину и ограбили его. Все произошло на улице Всеволода Вишневского.
Неизвестные ударили мужчину по голове и ножом по спине, сообщают 78.ru.
Подростки украли у пострадавшего телефон, коробку с кроссовками и скрылись с места преступления.
На место ЧП прибыли сотрудники скорой и полиции.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники наркоконтроля МВД вместе с полицейскими петербургского Главка накрыли группировку, которая занималась распространением наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов одновременно провели 17 обысков. Было задержано семь человек, среди которых предполагаемый организатор и системный администратор.