Марафон «Дорога жизни» перекроет участок «Скандинавии»

В Ленобласти 26 января в связи с проведением 51-го легкоатлетического зимнего марафона «Дорога жизни», посвященного Дню полного снятия блокады Ленинграда, будет ограничено движение транспорта.

Автодорогу «Магистральная» во Всеволожском районе, которая входит в состав трассы «Скандинавия», перекроют для движения на один час.

«На км 94 – км 95 федеральной автодороги «Магистральная» в районе п. Борисова Грива с 12:00 до 13:00 будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта», — сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в День празднования 75-летия снятия блокады Ленинграда, в Петербурге прошел ежегодный марафон «Дорога жизни». В этом году он стал юбилейным – ему исполнилось 50 лет – и собрал он около 2500 участников.