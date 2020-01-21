В Петербурге стало на 90 тысяч меньше трудоспособных граждан

В Петербурге стало на 90 тысяч меньше трудоспособных граждан
В Петербурге сокращается трудоспособное население. Фото: pixabay.com

За три года трудоспособное население в Петербурге сократилось на 90 тыс. человек. Об этом сообщили на рабочем совещании под руководством губернатора Александра Беглова.

На совещании одобрили корректировку постановлений Правительства города, касающихся разработки социально-экономического развития Петербурга до 2035 года. Внести поправки необходимо в связи с изменением федерального законодательства.

«В состав прогноза теперь будут включать прогноз баланса трудовых ресурсов, в том числе потребность в привлечении иностранных работников по отдельным видам экономической деятельности», — уточнили в пресс-службе Администрации Петербурга.

Беглов добавил, что в городе необходимо проводить политику активного долголетия, повышать производительность труда и развивать высокотехнологические секторы экономики. За счет этого власти рассчитывают снизить негативное влияние на экономику из-за сокращения трудоспособного населения.

Ранее в Минздраве назвали главные причины смерти трудоспособных россиянок.

Население новости спб работа труд трудоспоспобное население
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У станции «Пионерская» построят торговый комплекс за 7,3 миллиарда
В Пулково продают иконы с изображением Путина
Убитая током петербурженка выгуливала собаку
Задержаны подозреваемые в хищении ящика с пожертвованиями из медцентра в ...
В Петербурге стало на 90 тысяч меньше трудоспособных граждан
«Яндекс. Драйв» подтолкнул попутчика на перекрёстке проспекта Народного ...
Убившие девушку током электропровода на Обуховской Обороны могли оборваться ...
Беглов откроет памятник «Свеча памяти» в Иерусалиме