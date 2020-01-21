В Петербурге стало на 90 тысяч меньше трудоспособных граждан

За три года трудоспособное население в Петербурге сократилось на 90 тыс. человек. Об этом сообщили на рабочем совещании под руководством губернатора Александра Беглова.

На совещании одобрили корректировку постановлений Правительства города, касающихся разработки социально-экономического развития Петербурга до 2035 года. Внести поправки необходимо в связи с изменением федерального законодательства.

«В состав прогноза теперь будут включать прогноз баланса трудовых ресурсов, в том числе потребность в привлечении иностранных работников по отдельным видам экономической деятельности», — уточнили в пресс-службе Администрации Петербурга.

Беглов добавил, что в городе необходимо проводить политику активного долголетия, повышать производительность труда и развивать высокотехнологические секторы экономики. За счет этого власти рассчитывают снизить негативное влияние на экономику из-за сокращения трудоспособного населения.

Ранее в Минздраве назвали главные причины смерти трудоспособных россиянок.