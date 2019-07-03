Минздрав назвал главные причины смерти трудоспособных россиянок

Женщины в России чаще всего умирают от болезней, связанных с системой кровообращения, а также новообразований и внешних причин.

Почти треть (23,8%) трудоспособных россиянок умирают из-за новообразований, сообщает «Российская газета» со ссылкой на информацию, предоставленную Министерством здравоохранения России.

Кроме того, ещё почти треть (22,9%) ходят из жизни в результате заболеваний, связанных с системой кровообращения. На третьем месте по частоте (19,2%) смерти происходят по внешним причинам.

Отмечается, что самые низкие показатели смертности у женщин трудоспособного возраста зафиксированы в Ингушетии, Дагестане и Чечне. При этом, самые высокие — в Тыве, на Чукотке и в Кемеровской области.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургских дачников обеспечили медицинской помощью.