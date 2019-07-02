Петербургских дачников обеспечили медицинской помощью

Они смогут проверить состояние здоровья в мобильных амбулаторных учреждениях.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Инициативу обсудили в рамках рабочего совещания в Смольном, на котором присутствовал врио губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Глава города считает, что петербуржцы, уезжающие летом на дачи, должны иметь доступ к медицинской помощи. Чтобы у них была возможность проверить свое здоровье, на территории дачных массивов заработали 34 мобильных амбулаторных учреждения. Там людям обещают оказать первую помощь, если они предъявят паспорт и полис.

Беглов хочет в ближайшие выходные наведаться туда и проверить, как обстоят дела с медицинской помощью в садоводстве.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в России появится новая медицинская специализация. По информации ведомства, в услугах специалистов такого профиля нуждаются до 25 млн россиян. «Реабилитационные» врачи будут помогать восстанавливаться людям, пережившим серьезные травмы.