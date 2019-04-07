В России появится новая медицинская специализация

С 2020 года в медицинские вузы России начнут подготовку молодых специалистов по новой специальности: реабилитационной и физической медицине. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РФ.

По информации ведомства, в услугах специалистов такого профиля нуждаются до 25 млн россиян. «Реабилитационные» врачи будут помогать восстанавливаться людям, пережившим серьезные травмы.

Также на врачей новой специализации возложат полномочия координировать взаимодействие специалистов узких профилей с органами социальной защиты и консультировать сотрудников мультидисциплинарной бригады.

Обучатся по направлению реабилитационной и физической медицины можно будет на базе ординатуры медицинских вузов. Срок обучения – 3 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что только половина жителей Санкт-Петербурга выбрала работу по специальности. Среди жителей Санкт-Петербурга 52% работают по своей специальности, около 38% признают, что рынок труда не позволяет им устроиться работать на ту специальность, которой они обучались.