Ozon планирует создать не менее 1000 рабочих мест в Петербурге

К концу 2020 года собственные сотрудники Ozon будут доставлять незначительное число покупок, а основная часть заказов будет доверена партнерам. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

К концу 2020 года собственные сотрудники Ozon будут доставлять незначительное число покупок, а основная часть заказов будет доверена партнерам. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

В 2020 году Ozon планирует создать в Петербурге не менее 1000 рабочих мест на предприятиях малого и среднего бизнеса за счёт расширения партнёрских пунктов выдачи в городе.

«В течение года Ozon планирует открыть в Петербурге более 200 партнерских пунктов самовывоза, что подразумевает создание порядка 500 рабочих мест у предпринимателей и небольших компаний», — сообщили в пресс-службе компании.

Накануне стало известно, что онлайн-ретейлер Ozon планирует отказаться от большей части собственных курьеров. К концу 2020 года собственные сотрудники Ozon будут доставлять незначительное число покупок, а основная часть заказов будет доверена партнерам. Модернизация приведет к сокращениям. В частности, в Петербурге из-за этого работу потеряют около 200 курьеров.

В октябре в Петербурге объявили забастовку сотрудники склада интернет-магазина Ozon. Причинами забастовки стали ухудшившиеся условия работы и оплаты труда. Также, по мнению бастующих сотрудников интернет-магазина, OZON.ru нарушает трудовой кодекс Российской Федерации. Сотрудники обвиняют организацию в задержке заработных плат (ст. 142 ТК РФ).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что представители интернет-магазина Ozon объяснили причину негативных отзывов о сроках доставки товаров, которые пользователи распространяют в социальных сетях.