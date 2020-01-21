В Кремле объяснили ускоренный темп подготовки поправок к Конституции

В Кремле объяснили ускоренную подготовку поправок к Конституции, предложенных президентом России Владимиром Путиным.

«Любые инициативы, которые озвучиваются главой государства, они, безусловно, встречаются с большим вниманием, и реализация этих инициатив, их обсуждение, всегда осуществляется в исключительно приоритетном порядке. Это реальность, в которой мы существуем и это абсолютно понятная и ясная реальность», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что документ будет готов уже в ближайшее время.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января, заявил, что в нынешнюю Конституцию необходимо внести ряд значительных изменений. Поправки коснутся законодательной, исполнительной и судебной властей. Так, президент призвал утвердить приоритет Конституции, позволяющий подчинять условия международных договоров и органов на территории страны требованиям Конституции РФ. Он отметил, что Конституция была принята десятки лет назад и с тех пор многое изменилось. Президент предложил вынести на обсуждение ряд поправок. Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Законопроектом предусматриваются ограничение общего числа президентских сроков до двух (сейчас «не более двух сроков подряд»), а также запрет на избрание в президенты лицам, когда-либо имевшим гражданство другого государства или вид на жительство в другой стране либо постоянно проживающим на территории России менее 25 лет подряд. Полномочия президента планируется дополнить правом формировать Государственный совет, статус которого должен быть определен отдельным федеральным законом. Одной из задач этого органа станет «определение основных направлений внутренней и внешней политики» страны.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.