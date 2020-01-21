На благоустройство Петербурга выделят 3,4 миллиарда

3,4 миллиарда рублей будет выделено а создание комфортной городской среды в Санкт-Петербурге, сообщил вице-губернатор города.

Благоустройством займутся на территории Выборгского района, Петербурга в районе Суздальских озер, Красногвардейском районе – общественное пространство в Заневском парке и набережную реки Охты.

Обсуждение благоустройства среды обсуждали в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Обсуждение происходило в режиме видео-конференцсвязи. Участие в совещании принимал вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном рассказали, чем будут заниматься вице-губернаторы Соколов и Батанов. Экс-глава Министерства транспорта России будет заниматься вопросами инвестиционной политики, развития транспорта и туристической отрасли.