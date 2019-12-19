В Смольном рассказали, чем будут заниматься вице-губернаторы Соколов и Батанов

В правительстве Санкт-Петербурга сообщили, что будет входить в зону ответственности вице-губернаторов Максима Соколова и Эдуарда Батанова.

В списке обязанностей Эдуарда Батанова значится деятельность архивного комитета Петербурга, контроль за ГАТИ (Государственной административно-технической инспекцией), а также комитетов по делам Арктики и ЗАГС. Информация об этом появилась в официальном постановлении Смольного о назначении, вступившем в силу в четверг, 19 декабря.

В распоряжении также оговаривается сфера деятельности Максима Соколова. Экс-глава Министерства транспорта России будет заниматься вопросами инвестиционной политики, развития транспорта и туристической отрасли.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кандидатуру Максима Соколова одобрили депутаты Законодательного собрания Петербурга.