В Смольном рассказали, чем будут заниматься вице-губернаторы Соколов и Батанов

В Смольном рассказали, чем будут заниматься вице-губернаторы Соколов и Батанов
Соколов Максим. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В правительстве Санкт-Петербурга сообщили, что будет входить в зону ответственности вице-губернаторов Максима Соколова и Эдуарда Батанова.

В списке обязанностей Эдуарда Батанова значится деятельность архивного комитета Петербурга, контроль за ГАТИ (Государственной административно-технической инспекцией), а также комитетов по делам Арктики и ЗАГС. Информация об этом появилась в официальном постановлении Смольного о назначении, вступившем в силу в четверг, 19 декабря.

В распоряжении также оговаривается сфера деятельности Максима Соколова. Экс-глава Министерства транспорта России будет заниматься вопросами инвестиционной политики, развития транспорта и туристической отрасли.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кандидатуру Максима Соколова одобрили депутаты Законодательного собрания Петербурга.

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