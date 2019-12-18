Депутаты утвердили Соколова на посту вице-губернатора Петербурга

Законодательное собрание Петербурга одобрило кандидатуру экс-министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора. Вопрос рассмотрели на заседании парламента 18 декабря.

Кандидатура Соколова выдвинута губернатором Петербурга Александром Бегловым. Ожидается, что в сферу его ответственности войдут вопросы транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма.

Три эти блока сейчас координирует вице-губернатор Эдуард Батанов. Новостей об его отставке не было. Как предполагают политологи, в Смольном ожидается перераспределение полномочий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Олег Марков уходит с поста вице-губернатора Петербурга. Пост он занимал с 2012 года. Марков переходит на должность спецпредставителя губернатора Петербурга по вопросам внешних связей и реализации отдельных инвестиционных проектов.