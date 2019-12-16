Олег Марков ушел с поста вице-губернатора Петербурга

Олег Марков освобожден от поста вице-губернатора Петербурга. Чиновник займет должность спецпредставителя губернатора.

В сферу его ответственности войдет решение вопросов внешних связей и реализации отдельных инвестиционных проектов.

Как сообщает Администрация Петербурга, Марков сам обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой дать ему возможность сосредоточиться на работе над проектами.

«Просьба была удовлетворена. Олег Марков освобожден от обязанностей вице-губернатора и члена Правительства Санкт-Петербурга», — отметили в пресс-службе.

Олег Марков занимал должность вице-губернатора с июня 2012 года. Он координировал работу работу архивного комитета, Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), Гостехнадзора, комитета по внешним связям, комитета по делам записи актов гражданского состояния и комитета по развитию туризма.