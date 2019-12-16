Соколов подвинет вице-губернатора Батанова в Смольном

В Заксобрание внесена кандидатура Максима Соколова на должность вице-губернатора Петербурга. Ему планируют поручить решение вопросов транспорта и инвестиционной политики, за которые сейчас отвечает Эдуард Батанов.

В сферу ответственности Соколова войдет транспортная инфраструктура, инвестиционная политика и туризм.

«После его утверждения вероятно произойдет перераспределение обязанностей между другими вице-губернаторами. В частности, Эдуардом Батановым», — отметил в разговоре с gazeta.spb.ru политолог Юрий Светов.

Приход Соколова лишит Батанова трех основных блоков. В сфере его ответственности останется лишь развитие Арктической зоны. На фоне проблем, связанных с развитием метрополитена, это выглядит как предпосылки к скорой отставки. Однако эксперты не спешат прощаться с Батановым.

«Было бы логично производить отставку вместе с назначение [Максима Соколова — прим.ред.]. Раз это сейчас не произошло, не готов утверждать, что она состоится в ближайшее время», — считает политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Солонников подчеркнул, что в Смольном намечаются перестановки. С приходом новых вице-губернаторов ожидается перераспределение полномочий. Для формирования структуры правительства необходимо время.

Ранее политолог предсказал постепенный уход команды Георгия Полтавченко из Смольного. Это произошло на фоне новостей об отставке Олега Маркова с поста вице-губернатора и его назначении на должность спецпредставителя губернатора по вопросам внешних связей и реализации отдельных инвестиционных проектов.