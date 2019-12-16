Политолог: Беглов продолжит постепенно прощаться с командой Полтавченко

Вице-губернатор Олег Марков покидает пост и уходит из Правительства Петербурга. По предсказанием политологов кадровые перестановки в Смольном продолжатся. Однако будут проходить постепенно.

После выборов губернатор Александр Беглов не спеша, но целенаправленно формирует правительство, с которым ему предстоит работать ближайшие пять лет. Назначения происходят, исходя из заявленных в его предвыборной кампании позиций, отметил в разговоре с gazeta.spb.ru политолог Юрий Светов.

«Этот процесс будет продолжаться. Те, кто перешел на работу из правительства Георгия Полтавченко, будут постепенно уходить. В последние годы его губернаторства в Петербурге было затишье. Руководствовались принципом «лишь бы не было хуже, а лучше делать было не обязательно». Люди, вероятно, привыкли к этой системе работы. В то время, как Беглов требует другого», — отметил политолог.

Перед правительством стоит амбициозная задача довести городской бюджет до триллиона и сократить его дефицит. Необходимо строить метро ускоренными темпами и решать упущенные проблемы в области развития здравоохранения и образования. Все это требует иных темпов и иных взглядов на ситуацию, подчеркнул Светов.

«Нынешняя структура Смольного с точки зрения кадров и распределения полномочий — не то, что доживет до 2024 года. Мы еще увидим много изменений», — добавил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Олег Марков займет должность спецпредставителя губернатора Петербурга по вопросам внешних связей и реализации отдельных инвестиционных проектов. На пост вице-губернатора претендует экс-министр транспорта РФ Максим Соколов. Его кандидатура внесена в Законодательное собрание на согласование.