Беглов предложил Соколова на пост транспортного вице-губернатора

Бывший министр транспорта РФ Максим Соколов претендует на пост вице-губернатора Петербурга. Его кандидатура направлена на согласование в Законодательное собрание.

Обращение с предложением согласовать назначение Соколова внесено губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Соколову планируют поручить решение вопросов транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма. Об этом сообщает официальный сайт Администрации Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Олег Марков освобожден от должности вице-губернатора Петербурга. В Смольном он в том числе отвечал за работу Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), Гостехнадзора и комитета по развитию туризма. Новой должностью Маркова станет спецпредставитель губернатора Петербурга по вопросам внешних связей и реализации отдельных инвестиционных проектов.