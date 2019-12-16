Беглов предложил Соколова на пост транспортного вице-губернатора

Беглов предложил Соколова на пост транспортного вице-губернатора
Максим Соколов. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Бывший министр транспорта РФ Максим Соколов претендует на пост вице-губернатора Петербурга. Его кандидатура направлена на согласование в Законодательное собрание.

Обращение с предложением согласовать назначение Соколова внесено губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Соколову планируют поручить решение вопросов транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма. Об этом сообщает официальный сайт Администрации Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Олег Марков освобожден от должности вице-губернатора Петербурга. В Смольном он в том числе отвечал за работу Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), Гостехнадзора и комитета по развитию туризма. Новой должностью Маркова станет спецпредставитель губернатора Петербурга по вопросам внешних связей и реализации отдельных инвестиционных проектов.

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