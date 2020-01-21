Ученые: полсотни обычных лекарств имеют противораковое действие

Около полусотни обычных лекарств помогают в борьбе с раком. Фото: pixabay

Около полусотни обычных лекарств помогают в борьбе с раком. Фото: pixabay

В Соединенных Штатах ученые из Института Броуда и Института рака Дана-Фарбера провели исследование и выяснили, что обычные лекарства для борьбы с диабетом, холестерином и алкоголизмом могут уничтожать раковые клетки.

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Nature Cancer, десятки лекарств из нескольких тысяч неонкологических препаратов способны уничтожать раковые клетки. Оказалось, что порядка 50 медицинских препаратов могут помочь в борьбе с онкологией. Сейчас научные сотрудники создают базу данных лекарств.

По словам онкологов, это исследование в будущем позволит использовать эти знания для выявления биомаркеров, на которые положительно реагируют люди с разными видами онкологии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцина против гриппа может помочь в борьбе с онкологией.