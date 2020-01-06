Вакцина против гриппа может помочь в борьбе с онкологией

Вакцина против гриппа может помочь в борьбе с онкологией
Вакцина способна уничтожать раковые клетки. Фото: pixabay.com

Американские врачи предложили использовать в борьбе с раком вакцины от гриппа. Она может послужить дополнительной терапией против появления новообразований.

К таким выводам исследователи пришли после экспериментов, проведенных на мышах. Выяснилось, что грипп положительно влияет на способность организма бороться с опухолями. Так, очаги меланомы у грызунов уменьшились почти в два раза.

Поскольку зачастую сложностью в лечение онкологических заболеваний является плачевное состояние иммунной системы, использование вакцины может оказать благоприятное воздействие на организм.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге состоялись похороны Андрея Павленко, известного хирурга-онколога, в течение двух лет боровшегося с тяжелой формой рака желудка. Медик скончался в возрасте 41 года.

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Вакцина против гриппа может помочь в борьбе с онкологией
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