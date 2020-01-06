В Санкт-Петербурге прощаются с онкологом Андреем Павленко

В Спасо-Преображенском соборе в Северной столице 6 января состоялась церемония прощания с выдающимся хирургом-онкологом Андреем Павленко, на протяжении двух лет боровшимся со страшным недугом.

Выразить благодарность талантливому медику и соболезнования его семье, проститься с народным героем, которым успел стать Павленко, пришли около двухсот человек. Среди них не только близкие люди и коллеги, но и бывшие пациенты, оставшиеся жить благодаря действиям хирурга, и неравнодушные петербуржцы.

Андрей Павленко скончался в возрасте 41 года. Весной 2018-го ему диагностировали рак желудка в тяжелой стадии. Однако врач не опустил руки и до последних дней помогал столкнувшимся с онкологией, а также рассказывал о своей борьбе в блоге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о последнем видеописьме Павленко всем, кто наблюдал за его историей.