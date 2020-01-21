Новое руководство Этнографического музея реанимирует проект фондохранилища

Российский Этнографический музей намерен вернуться к проекту строительства фондохранилища в Михайловском саду. Построить его планировали еще в начале XX века.

Об актуализации проекта рассказала новый директор Этнографического музея Юлия Купина на пресс-конференции в Петербурге 21 января.

«Мы предполагаем подготовить и реанимировать проект до того уровня, когда мы сможем получить господдержку», — передает её слова «Интерфакс».

Купина подчеркнула, что музей рассматривает идею строительства фондохранилища исключительно в Михайловском саду. На этап прохождения госэкспертиз планируется выйти в течение трех лет. До этого музею предстоит подготовить проект, сметную документацию и пройти экспертизы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Грусман покинул должность директора Этнографического музея. Его сменила Юлия Купина, прежде работавшая заместителем главы Кунтскамеры (Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН).