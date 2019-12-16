Владимир Грусман покинул пост директора Русского этнографического музея

В коллекции РЭМ около 570 тысяч памятников материальной культуры 157 народов, населявших Российскую империю с XVIII века. Фото: Google View

В коллекции РЭМ около 570 тысяч памятников материальной культуры 157 народов, населявших Российскую империю с XVIII века. Фото: Google View

Новым руководителем одного из крупнейших этнографических музеев Европы, расположенного на Инженерной улице в Петербурге, станет Юлия Купина.

Ранее Юлия Купина занимала должность замглавы Кунсткамеры (Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН) на Университетской набережной. О переменах сообщили в понедельник, 16 декабря, в пресс-службе Министерства культуры РФ.

Между тем, бывший руководитель РЭМ, Владимир Грусман, продолжит свою деятельность на прежнем месте работы, однако в другой должности. Его позиция будет согласована в ближайшее время

Напомним, что Российский этнографический музей был основан в 1902 году как отдел Русского музея, однако в 1934-м его сделали отдельным учреждением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в уходящем году Петергоф поставил рекорд по посещаемости, приняв более 6 миллионов туристов.