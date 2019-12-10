Музей-заповедник Петергоф поставил рекорд по посещаемости

Большой каскад в Петергофе. Фото: peterhofmuseum.ru
Большой каскад в Петергофе. Фото: peterhofmuseum.ru

Петербургская достопримечательность — Государственный музей-заповедник Петергоф поставил новый рекорд по посещаемости. В этом году в музее побывали более 6,2 млн туристов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора музея-заповедника Елену Кальницкую, за прошедший сезон в 2019 году Петергоф посетило ошеломляющее количество туристов — 6 млн 274 тыс. человек. Эти данные были зафиксированы 5 декабря и еще могут немного увеличиться.

При этом около 60% всех посетителей — россияне, а остальная часть 0 иностранные туристы. Больше всего гостей в Петергофе зафиксировано 10 августа, в тот день туд приехали 51,5 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ценные экспонаты из Петергофа готовят к выставке в Германии.

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