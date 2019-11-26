Ценные экспонаты из Петергофа готовят к выставке в Германии

Ценные экспонаты из Петергофа готовят к выставке в Германии
Жилая комната Большого Петергофского дворца. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Музейные экспонаты Петергофа отправят в Германию, где их представят на выставке «Царские коллекции. Раритеты Петергофа». Открытие намечено на 14 декабря в Аугсбурге.

Порядка 170 музейных экспонатов отправятся на выставку в Аугсбурге, которая продлится три месяца. Во дворце Шецлер европейскому зрителю представят личные вещи императорской семьи, портрет императрицы Елизаветы Петровны, тронное кресло, напрестольное Евангелие и другие экспонаты.

Все это будет бережно упаковано и отправлено в специальных деревянных ящиках. Раритеты отправятся в Германию на охраняемом автомобиле в сопровождении полиции. Поездка займет три дня, а обратно экспонаты вернутся через три месяца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в «Манеже» открывается уникальная выставка Дейнеки и Самохвалова.

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