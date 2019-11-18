В «Манеже» открывается уникальная выставка Дейнеки и Самохвалова

Одна из наиболее известных работ Александра Дейнеки, "Оборона Севастополя", хранится в Русском музее. Фото: Wikipedia

Одна из наиболее известных работ Александра Дейнеки, "Оборона Севастополя", хранится в Русском музее. Фото: Wikipedia

В Центральном выставочном зале «Манеж» в Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка, посвященная двум выдающимся советским художникам, Александру Дейнеке и Александру Самохвалову.

Приверженцы соцреализма впервые предстанут публике в таком формате. Кураторы выставки смогли собрать в одном пространстве рекордное количество работ мастеров, в том числе, из частных коллекций. Вниманию посетителей представят 300 картин, привезенных из 37 музеев, и несколько произведений, принадлежащих коллекционерам.

Выставка продлится до 19 января 2020 года. Диалог художников разделен на тематики: спорт, мир, труд, война и дети. Ранее, в сокращенном варианте, экспозиция была доступна участникам Международного культурного форума, проходившего в Петербурге с 14 по 16 ноября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Государственный Эрмитаж привезли работу Боттичелли «Мадонна Делла Лоджия».