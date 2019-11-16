В Эрмитаже выставили картину Ботичелли «Мадонна делла Лоджиа»

Государственный Эрмитаж представил картину итальянского живописца эпохи Возрождения Сандро Ботичелли «Мадонна делла Лоджиа» из Галереи Уфицци (Флоренция).

Выставка в зале Леонардо да Винчи, на которой представлен один из шедевров Ботичелли, открылась в рамках VIII Петербургского международного культурного форума, сообщает ТАСС. Также в зале Леонардо представили греческую икону, которая относится к этому же иконографическому типу

Петербуржцы и гости города смогут посетить выставку с 17 ноября по 16 февраля. Напомним, что во время форума жители Петербурга имеют возможность бесплатно посетить 39 музеев в городе, в число которых входит Эрмитаж.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Главном штабе Эрмитажа прошел интеллектуальный марафон.