В Эрмитаже выставили картину Ботичелли «Мадонна делла Лоджиа»

В Эрмитаже выставили картину Ботичелли &#171;Мадонна делла Лоджиа&#187;
«Мадонна делла Лоджиа» Сандро Ботичелли

Государственный Эрмитаж представил картину итальянского живописца эпохи Возрождения Сандро Ботичелли «Мадонна делла Лоджиа» из Галереи Уфицци (Флоренция).

Выставка в зале Леонардо да Винчи, на которой представлен один из шедевров Ботичелли, открылась в рамках VIII Петербургского международного культурного форума, сообщает ТАСС. Также в зале Леонардо представили греческую икону, которая относится к этому же иконографическому типу

Петербуржцы и гости города смогут посетить выставку с 17 ноября по 16 февраля. Напомним, что во время форума жители Петербурга имеют возможность бесплатно посетить 39 музеев в городе, в число которых входит Эрмитаж.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Главном штабе Эрмитажа прошел интеллектуальный марафон.

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В Эрмитаже выставили картину Ботичелли «Мадонна делла Лоджиа»
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