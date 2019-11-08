В Главном штабе Эрмитажа пройдет интеллектуальный марафон

Интеллектуальный марафон пройдет в Эрмитаже в рамках Петербургского международного культурного форума. Мероприятие проведут в грядущий четверг, 14 ноября.

Интеллектуальный марафон, площадкой для которого станет Главный штаб Эрмитажа, будет посвящен Венеции и Венецианской биеннале — международной художественной выставке, проводящейся раз в два года. Об этом рассказали в группе «ВКонтакте» — «Молодежный центр Эрмитаж».

Предстоящую программы должны опубликовать в группе в пятницу, 8 ноября. Там же появится возможность на регистрацию на Марафон «Эрмитаж — Венеция — Эрмитаж».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Эрмитаж отреагировал на претензии к цене билета. Напоминаем, что в материалах исследования «Платформы ОФД» говорилось, что средняя цена посещения музея – 540 рублей.