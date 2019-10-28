В Павильонном зале Эрмитажа включили отремонтировали фонтаны

Спустя огромное количество времени они наконец заработали – теперь в стенах дворца воцарилась особенная атмосфера.

Об этом стало известно сегодня, 28 октября. Обо всем сообщили в пресс-службе Эрмитажа. Генеральный директор музея Михаил Пиотровский рассказал, что четыре фонтана не работали давно и их не чинили, потому что считали, будто это сложно и вредно – все-таки в зале хранится множество редких экспонатов. Специалисты оценили риски и заверили, что починить их можно и опасности в этом не таится никакой.

За работу приступила компания «Музейные технологии». Она отреставрировала фонтанчики, а также наладила водоснабжение. Для этого потребовалось создать две насосные станции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Эрмитаж запустил международный конкурс на лучшую елочную игрушку. Темой конкурса в настоящем году стало празднование 255-летия Эрмитажа. Лучшие экспонаты определят гендиректор музея Михаил Пиотровский и экспертное жюри