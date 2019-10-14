Эрмитаж запустил международный конкурс на лучшую елочную игрушку

Эрмитаж объявил начало международного конкурса «Создай экспонат для Эрмитажа». Участникам предлагается сделать новогоднюю игрушку, возможно, именно она украсит ель музея.

Темой конкурса в настоящем году стало празднование 255-летия Эрмитажа. Лучшие экспонаты определят гендиректор музея Михаил Пиотровский и экспертное жюри.

Как сообщает пресс-служба музея, игрушка должна быть сделана своими руками, доставлена не позже 7 декабря, а также не превышать размеры 150х150х150 миллиметров.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в музее ввели раздельный сбор мусора. Посетителей пытаются призвать к ответственному потреблению посетителей.