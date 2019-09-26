В Эрмитаже ввели раздельный сбор мусора

На территории Государственного Эрмитажа появились контейнеры для раздельного сбора мусора.

О нововведении сообщили на странице в социальной сети «Вконтакте» главного музея Петербурга. Контейнеры расположены как в Зимнем дворце, в его Большом дворе, так и на входе в Главный штаб. Кроме того, их установили в галерее Растрелли.

В музее стремятся привлечь внимание не только к прекрасным экспонатам, но и к экологической сознательности и ответственному потреблению посетителей.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в начале следующего года в модном пространстве Новой Голландии будет завершена реставрация «Дома 12». В здании расположатся филиал московского музея современного искусства «Гараж» и заведения Матильды Шнуровой, бывшей жены солиста группировки «Ленинград» Сергея Шнурова.