В новом «Доме 12» на Новой Голландии откроют музей «Гараж» и бистро Матильды

В начале 2020 год завершится реставрация здания «Дом 12» на Новой Голландии. На острове откроют новую часть парка и территорию вокруг ремонтируемого корпуса.

Резидентами «Дома 12» станут музей современного искусства «Гараж», цифровой дом компании «Газпром нефть», ресторан «КоКоКо» и бистро Матильды Шнуровой, сообщили в пресс-службе Новой Голландии.

В здании прежде располагались корпуса №12 бывших лесных складов. В процессе работы над «Домом 12» отреставрировано 20 тыс. кв. метров кирпичных фасадов, стен и сводов. Парковку для резидентов здания спрятали внутри, что сохраняет идею «острова без машин».

В дизайне «Дома 12» использовались элементы других зданий Новой Голландии, а также известняк и латунь, черный гранит и металл на лестницах.

На территории новой части парка разобью яблоневый сад, создадут беседки-кустарники и установят деревянные скамейки и стулья.

План благоустройства территории разработала архитектурная компания West 8 при участии ландшафтнного архитектора Линды Берд. Интерьеры общественных пространств и декоративные решения созданы бюро Ludi Architects.

Проект реставрации курирует ООО «Новая Голландия Девеломпент» — подразделение Millhouse LLC Романа Абромовича.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Новой Голландии начали подготовку к открытию катка.