В Новой Голландии начали готовить каток

В Новой Голландии начали готовить каток
Каток. Фото: Новая Голландия

На острове Новая Голландия в центре Петербурга начали подготовку к зиме. На территории планируется открыть каток.

О подготовке к открытию катка в пространстве сообщили одновременно с новостью о закрытии летней инсталляции «Улитки«. На острове она пробудет до 30 сентября.

«Обещаем придумать что-то не менее классное к следующему лету, а пока вовсю готовимся открыть наш каток!», — сообщили в соцсетях Новой Голландии.

В прошлом году каток на Новой Голландии открылся 17 ноября и проработал до 17 марта. Ожидается, что в этом году он начнет работу примерно в это же время.

На катке предоставляют прокат взрослых коньков до 48 размера и детских до 25. Устраивают ледяную площадку на месте зеленого газона.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Новую Голландию привезли несколько десятков готовых к высадке деревьев. Посадить их должны до конца октября.

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В Новой Голландии начали готовить каток
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