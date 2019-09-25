В Новой Голландии начали готовить каток

На острове Новая Голландия в центре Петербурга начали подготовку к зиме. На территории планируется открыть каток.

О подготовке к открытию катка в пространстве сообщили одновременно с новостью о закрытии летней инсталляции «Улитки«. На острове она пробудет до 30 сентября.

«Обещаем придумать что-то не менее классное к следующему лету, а пока вовсю готовимся открыть наш каток!», — сообщили в соцсетях Новой Голландии.

В прошлом году каток на Новой Голландии открылся 17 ноября и проработал до 17 марта. Ожидается, что в этом году он начнет работу примерно в это же время.

На катке предоставляют прокат взрослых коньков до 48 размера и детских до 25. Устраивают ледяную площадку на месте зеленого газона.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Новую Голландию привезли несколько десятков готовых к высадке деревьев. Посадить их должны до конца октября.