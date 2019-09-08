В Новой Голландии открылась выставка уличных скульптур

Все работы Cracking Art выполнены из пластика, пригодного для вторичной переработки. Скриношот: Instagram

Все работы Cracking Art выполнены из пластика, пригодного для вторичной переработки. Скриношот: Instagram

Группа художников Cracking Art организовала выставку ярких скульптурных композиций животных в Петербурге.

Открытие выставочной площадки состоялось в девять утра 8 сентября. У жителей и гостей Петербурга есть возможность посетить экспозицию до 15 октября включительно. С помощью выставки художники пытаются обратить внимание на проблемы экологии планеты, а в частности на переработку отходов.

Все работы Cracking Art , которые установлены в обычных местах острова, выполнены из пластика, пригодного для вторичной переработки. Участники проекта утверждают, что этот материал олицетворяет неизбежность превращения всего живого в нечто искусственное.

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