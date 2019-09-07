На фестивале «Части света» в Юсуповском выступят музыканты из разных стран

На фестивале &#171;Части света&#187; в Юсуповском выступят музыканты из разных стран
Фестиваль "Части света". Фото: worldmusicfest.ru

В Юсуповском саду 7 сентября пройдет музыкальный фестиваль «Части света». На двух сценах мероприятия выступят артисты из разных стран.

Отбором музыкантов занимался Борис Гребенщиков. На фестивале споют тибетская певица из Швейцарии Dechen Shak-Dagsay, британский фолк-рок коллектив Steeleye Span, финская группа Värttinä, восходящие звезды из Палестины 47soul, группа «Карелия» и мэтры отечественного фолка Сергей Старостин и «Волковтрио».

Главным событием «Частей света», как отмечают организаторы, станет большой международный джем. В нем примут участие все участники фестиваля вместе с группой «Аквариум».

Гости фестиваля смогут также попробовать еду из разных стран мира, приобрести экзотические музыкальные инструменты и принять участие в мастер-классе по народным танцам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Сестрорецке 7 и 8 сентября пройдет джазовый open-air фестиваль «Большой джем».

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