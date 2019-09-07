В Сестрорецке на выходных пройдет джазовый фестиваль «Большой Джем»

Джазовый open-air фестиваль «Большой джем» в эти выходные в пятый раз пройдет в Сестрорецке. Артисты выступят в историческом центре города 7 и 8 сентября.

Фестиваль состоится на территории пространства «Петровский Арсенал». Среди выступающих ВИА «Пролетарское Танго», Давид Голощекин, «Петербургский Джазовый Актив», Jazz Philharmonic Orchestra, Jazz-Band Фёдора Кувайцева, «Mussorgsky Jazz Orchestra», Лера Гехнер, Ольга Абдуллина, американский саксофонист Ray Blue и Billy’s Band.

Примечательно, что солист Billy’s Band Билли Новак стал идейным вдохновителям фестиваля. Коллектив закроет мероприятие вечером 8 сентября. Сам Новак на сцену выйдет также в первый день — вместе с «Петербургским Джазовым Активом».

«Большой джем» открывается в полдень. Выступления музыкантов начнутся в 14:00. Последние артисты выйдут на сцену в 21:00.

Вход на фестиваль свободный.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург в пятнадцатый раз принял международный фестиваль «Петроджаз».