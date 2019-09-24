В Новой Голландии посадят несколько десятков деревьев

В Новой Голландии посадят несколько десятков деревьев
Администрация Новой заявила, что с острова были вывезены исключительно старые и больные деревья. Фото: newhollandsp.ru

В ночь на 24 сентября в Новую Голландию привезли несколько десятков готовых к высадке деревьев. Их должны посадить на острове до конца октября.

Ночью во вторник, 24 сентября, около острова Новая Голландия в Петербурге очевидцы заметили большегруз, из которого рабочие вытащили несколько десятков новых деревьев, сообщает «Фонтанка.ру».

Издание считает, что появившиеся на Новой Голландии деревья связаны с обещанием, которое было дано жителям Петербурга, после того, как главный петербургский синоптик указал на исчезновение деревьев по периметру острова.

Администрация Новой Голландии ответила на пост синоптика заявив, что с острова были вывезены исключительно старые и больные деревья. На месте спиленных деревьев высадят новые крупномеры. Их должны посадить до конца следующего месяца.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Ленобласти стало на 16 тысяч деревьев больше.

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