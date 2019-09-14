«Сохраним лес!»: в Ленобласти стало на 16 тысяч деревьев больше

Более тысячи жителей области приняли участие в высадке деревьев. Площадь засадки в Ореховском участковом лесничестве составила 7,5 гектаров.

Мероприятие проходило в рамках всероссийской акции «Живи, лес!», которая проводится с целью привлечения внимания к проблемам российских лесов. В Ленинградской области этому также уделяется огромное количество ресурсов.

Первоочередная задача — восполнить к 2024 году 100% уничтоженных в результате вырубки и погибших деревьев. На данный момент этот показатель немногим меньше.

Сезон высадки деревьев продлится до первых заморозков, за это время площадь 62 гектара должна обогатиться 120 тысячами саженцев хвойных деревьев. О проходящей акции сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Смольном рассказали, как нельзя высаживать деревья в Петербурге.