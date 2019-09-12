В Смольном рассказали, как нельзя высаживать деревья в Петербурге

Комитет по благоустройству Петербурга ответил на самые часто задаваемые вопросы о высадке деревьев и объяснил, что нужно сделать, прежде, чем браться за лопату.

В Петербурге высаживают 17 пород деревьев. Самая популярная из них — липа. Такие деревья быстро растут, обладают внешними достоинствами и органично чувствуют себя в городских условиях. В городе также можно встретить клены, рябины, березы, ивы, каштаны, ясени и дубы.

Перед высадкой деревьев обязательно получить согласование со структурами. За сады, парки, скверы, бульвары и газоны отвечает комитет по благоустройству. За внутриквартальные скверы и бесхозные зеленые территории — администрации районов. За дворы — муниципалитеты. Узнать точно, кто дает согласование на конкретный участок, можно в системе РГИС.

Посадить дерево просто так, не получив согласования, нельзя из-за строительных норм. В первую очередь — запрещено садить деревья там, где проходят инженерные коммуникации.

Саженцы для парков и скверов должны соответствовать ГОСТу, иметь симметричную крону и развитую корневую систему. Высаживают их не хаотично, а согласно дендропроектам.

Лучшее время для посадки деревьев — конец сентября — октябрь и апрель — начало мая.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что для печати 500 тыс. квитанций ЖКУ вырубают 44 дерева. Об этом рассказали в расчетном центре Ленобласти.