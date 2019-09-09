В Ленобласти посчитали, сколько деревьев рубят ради бумажных квитанций

В Ленобласти посчитали, сколько деревьев рубят ради бумажных квитанций
На 500 тысяч квитанций нужно по 44 дерева в месяц. Фото: МЧС

Оператор по начислению платы за ЖКУ предлагает ленинградцам электронные квитанции.

Расчетный центр Ленобласти предложил жителям региона пользоваться электронными квитанциями — если не для собственного удобства, то для спасения окружающей среды. На 500 тысяч квитанций нужно по 44 дерева.

В ЕИРЦ заявили, что на печать 500 тысяч квитанций уходит по 44 месяца в месяц и 528 деревьев в год, сообщили GazetaSPb в администрации Ленобласти 9 сентября. Жители Ленобласти могут скачать приложение ЕИРЦ ЛО или найти портал центра в интернете, завести личный кабинет и после этого выбрать получение квитанций через электронную почту.

Население Ленинградской области в 2019 году оценивали в 1 млн 814 тысяч человек.

Ранее GazetaSPb сообщила, что петербуржцам предлагают отправлять показания счетчиков воды через Instagram.

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