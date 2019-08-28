Жители Петербурга смогут отправить показания счетчиков воды через Instagram

Связаться с энергетиками можно через директ. Фото: pixabay.com

Связаться с энергетиками можно через директ. Фото: pixabay.com

Чтобы передать показания со счетчиков горячей воды жители Северной столицы могут воспользоваться Instagram. Теперь всю информацию можно будет передать через приложение.

ГУП «ТЭК» добавило в соцсеть специальную ссылку «TapLink». Перейдя по ней пользователи смогут попасть на раздел сайта «ТЭК» и после на его аккаунты. Ссылка будет указана в шапке профиля.

Жителям Петербурга нужно будет выбрать необходимый пункт из списка и отправить показания. Кроме того можно будет ознакомиться с планом отключения горячего водоснабжения.

Согласно информации предприятия, связаться с сотрудниками можно в директе.

Ранее в GazetaSPb сообщали о глобальном сбое в работе социальной сети Instagram. Проблемы в работе приложения были замечены 19 августа. У более 80% пользователей возникли проблемы со входом в соцсеть.