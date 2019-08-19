В работе Instagram произошел глобальный сбой

Сервис Downdetector, который занимается отслеживанием работы интернет-ресурсов, сообщил 19 августа о проблемах в работе социальной сети Instagram.

Согласно данным сервиса, пользователи Instagram жалуются на то, что не могут войти в соцсеть, 84% обращений связано именно с этой проблемой. Еще 11% не могут загрузить Instagram, и у 3% проблемы с веб-сайтом.

По данным «Живой карты» Downdetector, больше всего сбоев в работе Instagram зафиксировано в странах Европы, среди которых: Германия, Франция, Испания, Италия, Британия, Украина и Польша. Помимо европейских стран, массовые сбои наблюдаются в США, Японии, Австралии, Венесуэле и Бразилии. В России основные проблемы зафиксированы в Москве и Московской области.

Проблемы в работе Instagram продолжаются с 14 августа ежедневно.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Instagram и WhatsApp скоро будут переименованы. Небольшие изменения в названия популярной социальной сети Instagram и мессенджера WhatsApp внесут совсем скоро.