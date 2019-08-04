Instagram и WhatsApp скоро будут переименованы

Небольшие изменения в названия популярной социальной сети Instagram и мессенджера WhatsApp внесут совсем скоро.

По данным издания The Information, к уже имеющимся названиям будет добавлена приписка «от Facebook». При этом изменения будут наблюдаться не везде. Например, на экране мобильных устройств приложения продолжат работать под актуальными на сегодняшний день названиями.

Обновление будет заметно в магазинах приложений AppStore и Google Play. Там пользователи увидят наименования в новом формате: «Instagram от Facebook» и «WhatsApp от Facebook».

По словам пресс-секретаря компании Facebook Берти Томпсона, нововведение позволит акцентировать внимание на принадлежность приложений к Facebook. Предположительно, так компания хочет повысить репутацию из-за недавних скандалов с утечкой данных.

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