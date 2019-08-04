Путин подписал закон о сдерживании цен на топливо

Путин подписал закон о сдерживании цен на топливо
Участники рынка сомневаются, что с помощью нового закона удастся сдержать рост цен на топливо. Фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о корректировке задним числом (с 1 июля) демпферного механизма, который призван сдержать цены на топливо после их разморозки.

В начале июля перестало действовать соглашение с нефтяными компаниями о заморозке стоимости цен на топливо, пишет Forbes. С помощью механизма демпфера правительство возмещает нефтяным компаниям разницу между экспортной и внутрироссийской ценой топлива. Оптовая цена тонны бензина с 1 июля снижена с 56 тыс. до 51 тыс. рублей за тонну, а для соляры — с 50 тыс. до 46 тыс. Правительство надеется, что розничные цены на бензин АИ-92 не превысят 41 рубля, а солярка будет не дороже 41,75 рубля за литр.

По новому закону размер компенсации по демпферному механизму вырастет с 60% до 75% для бензина и до 70% для дизельного топлива.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин объяснил, почему ограничения цен на бензин опасны

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