Путин объяснил, почему ограничения цен на бензин опасны

Путин объяснил, почему ограничения цен на бензин опасны
Правительство должно было заняться вопросом раньше, заявил Путин. Фото: putin.kremlin.ru

Рост цен на моторное топливо остается меньше уровня инфляции.

Владимир Путин считает, что ограничение цен на моторное топливо может плохо сказаться на нефтеперерабатывающей промышленности в России. Президент признал, что цены на бензин растут, но при этом остаются ниже уровня инфляции.

Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат. Президент считает, что цены в 2019 году росли медленнее по сравнению с 2018-ым, и признал, что правительство должно было вмешаться в процесс раньше. Путин располагает данными о росте цен на АИ-95 на 1,8% с начала 2019 года. Инфляция составляет 2,5%.

Средняя цена на бензин АИ-95 в Санкт-Петербурге, по данным benzin-price.ru, на 14 июля составила 45,31 рублей за литр. В январе он стоил 44,59 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в правительстве РФ заявили, что не будут продлять соглашение о заморозке цен на бензин.

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