Путин объяснил, почему ограничения цен на бензин опасны

Рост цен на моторное топливо остается меньше уровня инфляции.
Владимир Путин считает, что ограничение цен на моторное топливо может плохо сказаться на нефтеперерабатывающей промышленности в России. Президент признал, что цены на бензин растут, но при этом остаются ниже уровня инфляции.
Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат. Президент считает, что цены в 2019 году росли медленнее по сравнению с 2018-ым, и признал, что правительство должно было вмешаться в процесс раньше. Путин располагает данными о росте цен на АИ-95 на 1,8% с начала 2019 года. Инфляция составляет 2,5%.
Средняя цена на бензин АИ-95 в Санкт-Петербурге, по данным benzin-price.ru, на 14 июля составила 45,31 рублей за литр. В январе он стоил 44,59 рублей.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в правительстве РФ заявили, что не будут продлять соглашение о заморозке цен на бензин.