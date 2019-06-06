Соглашение о заморозке цен на бензин продлевать не собираются

Предпосылок для этого нет, уверен вице-премьер России.

О том, что нет смысла продлевать соглашения с нефтяными компаниями о заморозке цена на топливо, рассказал вице-премьер Дмитрий Козак во время разговора с журналистами телеканала «Россия-24» в рамках ПМЭФ.

Он заявил, что ситуация на бирже такова, что истекающее 1 июля соглашение вряд ли буде продлено. Несмотря на это, рост цен на топливо не будет превышать инфляцию. Для этого эксперты подготовили корректировки демпфера, чтобы выполнить все данные ранее обязательства.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что по данным ФАС цены на бензин не должны увеличиться. Запасы бензина в России на данный момент на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а запасы дизельного топлива выше на 30%. Таким образом, запасов топлива должно хватить на весенний период, который отмечается повышенным спросом, рассказал заместитель главы Федеральной антимонопольной службы «ФАС» Анатолий Голомолзин.