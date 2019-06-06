Соглашение о заморозке цен на бензин продлевать не собираются

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Предпосылок для этого нет, уверен вице-премьер России.

О том, что нет смысла продлевать соглашения с нефтяными компаниями о заморозке цена на топливо, рассказал вице-премьер Дмитрий Козак во время разговора с журналистами телеканала «Россия-24» в рамках ПМЭФ.

Он заявил, что ситуация на бирже такова, что истекающее 1 июля соглашение вряд ли буде продлено. Несмотря на это, рост цен на топливо не будет превышать инфляцию. Для этого эксперты подготовили корректировки демпфера, чтобы выполнить все данные ранее обязательства.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что по данным ФАС цены на бензин не должны увеличиться. Запасы бензина в России на данный момент на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а запасы дизельного топлива выше на 30%. Таким образом, запасов топлива должно хватить на весенний период, который отмечается повышенным спросом, рассказал заместитель главы Федеральной антимонопольной службы «ФАС» Анатолий Голомолзин.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
бензин цены
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Асфальтоукладчик сгорел за 15 минут в Сосновом Бору
Соглашение о заморозке цен на бензин продлевать не собираются
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
СМИ сообщают об уходе из Смольного главы комитета по предпринимательству
Российские вина всерьез намерены завоевать мировой рынок
Водовоз наехал на легковушку в центре Петербурга
Глава Роскомнадзора сообщил, что ищут новый способ блокировки Telegram
Петербургский метрополитен расширит депо за 4,4 млрд рублей