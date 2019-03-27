По данным ФАС цены на бензин не должны увеличиться

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы «ФАС» Анатолий Голомолзин сообщил, что запасы топлива значительно выше прошлогодних.

По его словам, запасы бензина в России на данный момент на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а запасы дизельного топлива выше на 30%.

Таким образом, запасов топлива должно хватить на весенний период, который отмечается повышенным спросом.

В октябре прошлого года власти договорились с нефтяниками, что цены на топливо будут заморожены до конца марта. кроме того, нефтяники обещали увеличить поставки на внутренний рынок на 3%.

На прошлой неделе было принято решение продлить соглашение до конца июня 2019 года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Райффайзенбанк дал 500 миллионов рублей на строительство логистического комплекса «Логопарк М10» под Санкт-Петербургом.