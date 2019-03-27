Банк ВТБ заплатит Петербургу почти 30 млрд рублей

В связи с тем, что банк ВТБ официально зарегистрирован в Санкт-Петербурге, 17% от прибыли он должен отдавать в казну города в качестве налога.

Банк ВТБ стал самым крупным налогоплательщиком Санкт-Петербурга. Организация заплатит налогов на сумму 29,8 миллиардов рублей.

Кроме того, ещё 5,8 миллиарда пойдут в федеральный бюджет.

Известно, что общая сумма налога, который выплачивает компания, составила 35,6 миллиарда.

Однако по закону 3% должны переходить в бюджет федерации. Несмотря на это, на данный момент банк ВТБ всё равно является крупнейшим налогоплательщиков в Санкт-Петербурге.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Райффайзенбанк дал 500 миллионов рублей на строительство логистического комплекса «Логопарк М10» под Санкт-Петербургом. Инвестиционный кредит предоставлен сроком на 7 лет.