Райффайзенбанк дал 500 млн рублей на логопарк под Петербургом

Кредит предоставлен на 7 лет. Фото: Pixabay

Кредит предоставлен на 7 лет. Фото: Pixabay

Инвестиционный кредит банк предоставил на срок в 7 лет. Компания произвела 100% выборку кредита, сообщает Райффайзенбанк.

Райффайзенбанк выделил кредит на сумму 500 миллионов рублей девелоперу индустриальной недвижимости SIRIN Development для строительства логистического комплекса под Петербургом.

Комплекс будет называться «Логопарк М10». Планируется разместить его под Санкт-Петербургом на площади в 30 тысяч квадратных метров.

Сотрудничество банка и SIRIN Development длится уже не один год. В 2014 году между организациями была реализована масштабная сделка: Райффайзенбанк рефинансировал кредит на сумму 60 миллионов долларов на строительство другого логистического центра «Шушары Логистик». Его площадь занимает 106 тысяч квадратных метров.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «МЕГА Дыбенко» преобразится за 3 миллиарда рублей. Деньги инвестирует INGKA Centres Russia.