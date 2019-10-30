Эрмитаж отреагировал на претензии к цене билета

Пиотровский не считает, что поход в музей стоит слишком дорого.

Об этом стало известно 30 октября. На исследование «Платформы ОФД» отреагировали в Instagram-аккаунте Эрмитажа. Напоминаем, что в материалах говорилось, что средняя цена посещения музея – 540 рублей. Комментируя претензии, в посте указывается, что есть единый билет, позволяющий посетить сразу несколько мест всего за 700 рублей. За эти деньги можно побывать в Зимнем дворце, Старом, Малом и Новом Эрмитаже, Зимнем дворце Петра I, Восточном крыле Главного штаба, Дворце Меншикова, Музее Императорского фарфорового завода. Уточняется, что билет стоит дешевле для граждан России и Белоруссии, также существуют различные льготы и дни бесплатного посещений.

«Для сравнения, билет в Лувр стоит 17 евро (ок. 1200 руб), в Галерею Уффици – 20,75 евро (ок. 1450 руб.), в Оружейную палату московского Кремля – 1000 рублей»,

— говорится в тексте.

Напоминаем, что в исследовании говорилось, что туристы сильно тратятся на посещение музеев именно в Петербурге.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Павильонном зале Эрмитажа включили отремонтированные фонтаны.