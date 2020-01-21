Елизавета II заставила Меган Маркл вернуть все украшения

Решение было принято после того, как принц Гарри и его супруга сложили с себя все полномочия членов монаршей семьи.

Об этом стало известно сегодня, 21 января. Обо всем сообщает издание «Дни.ру». Королева Елизавета II принудила Меган Маркл вернуть все украшения, подаренные ей семьей. Такое решение она приняла в связи с отказом принца Гарри и Меган Маркл быть частью королевской семьи. Молодожены заявили, что им не нужны деньги и привилегии, обеспечивать себя они также собираются самостоятельно. Теперь супруга принца не может пользоваться драгоценностями, поэтому их пришлось вернуть.

Уточняется, что отдать просили даже обручальное кольцо, но Меган Маркл его отстояла. Непонятно, с какими именно украшениями ей пришлось расстаться и на какую сумму.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Елизавета II рассказала о судьбе принца Гарри и Меган Маркл отказа от титулов. Принца и его семью уже лишили всей обслуги, а также перевели в подаренный им на свадьбу коттедж Фрогмор, где всего пять комнат.